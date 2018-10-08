Памятный знак Высоцкому открыли на стене педагогического университета им. Герцена в Петербурге
Памятный знак Владимиру Высоцкому открыли на стене Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Петербурге.
Установка памятного знака – это общественная инициатива, поддержанная администрацией Университета.
Комментарии1
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gregor 08 октября 2018 | 07:47
Памятный знак Высоцкому открыли на стене педагогического университета им. Герцена в Петербурге
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Спасибо Кадырову , что разрешил .