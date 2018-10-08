Суд в Приморье рассмотрит сегодня иск бывшего кандидата в губернаторы Андрея Ищенко

Тот оспаривает решение крайизбиркома об отмене результатов выборов главы региона. В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Во втором туре участвовали ВРИО губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Но итоги голосования были отменены из-за многочисленных нарушений.