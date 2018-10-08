На Украине обнародованы имена 206 предполагаемых наемников ЧВК «Вагнера»
В СБУ утверждают, что 58 человек из этого списка погибли в результате февральского авиаудара США по сирийскому городу Дэйр-эз-Зору. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что практически все погибшие принимали участие в боевых действиях в Донбассе в 2014-2016 годах.
Комментарии6
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pattrick 08 октября 2018 | 07:39
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что практически все погибшие принимали участие в боевых действиях в Донбассе в 2014-2016 годах...
И что дальше, запретите "вагнеровцам" въезжать на территорию Украины? А они у вас разрешения спрашивают? Бойцы "Вагнера" вас выхарят и высушат, всю вашу собачью породу.
nf5096004 08 октября 2018 | 07:42
pattrick: собачья порода это те, кого ваш президент называет братским народом? Поздравляю. Самокритичность - это хорошо.
putimuti 08 октября 2018 | 07:44
pattrick: / А они у вас разрешения спрашивают? /
На тот свет они точно разрешения не спрашивают. Туда им и дорога. А Патрик чего не участвует в русской рулетке? Или очко жим-жим?
neburzhui2 08 октября 2018 | 07:40
Среди наёмников ЧВК и хохлы есть. И что ?
davi__koloradov 08 октября 2018 | 07:46
Пара десятков Американцев покрошили на собачий корм 300 рашованов-вагнеров под Дейр-Эз-Зойр ;)))
mercer57 08 октября 2018 | 08:02
вот ведь тупые слопатоеды …. не "на Украине", а "В УКРАИНЕ" !
Оно вам надо, чтобы ещё по этому поводу вас чмырили !?