Сегодня открывается осенняя сессия ПАСЕ
Одним из центральных станет вопрос о полномочиях национальных делегаций. Речь идет о поправках в регламент, усложняющих процедуру лишения делегаций права голоса. Принятие поправок, как считается, поможет восстановить полноценное участие российской делегации в ПАСЕ. Ожидается, что доклад о внесении изменений в регламент организации будет заслушан 9 октября.
Комментарии1
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ly4_sveta 08 октября 2018 | 07:47
И России опять дадут право голоса? И зачем ей в ПАСЕ? Мало она
напакостила? Носитесь с ней дальше, как курица с яйцом.
Ее место возле тоталитарных и диктаторских режимов. Что дикарям
делать в Европе? Со свиным рылом в калашный ряд...