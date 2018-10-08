СПЧ запросил у ФСИН списки пострадавших в массовых беспорядках в колонии под Омском

Член Совета Андрей Бабушкин сообщил, что в ближайшие дни кто-то из членов СПЧ выедет на место и посетит как эту колонию, так и те учреждения, куда люди были вывезены. По его словам, СПЧ взял ситуацию на контроль. Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после массовой драки в колонии.