СПЧ запросил у ФСИН списки пострадавших в массовых беспорядках в колонии под Омском
Член Совета Андрей Бабушкин сообщил, что в ближайшие дни кто-то из членов СПЧ выедет на место и посетит как эту колонию, так и те учреждения, куда люди были вывезены. По его словам, СПЧ взял ситуацию на контроль. Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после массовой драки в колонии.
Комментарии1
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ly4_sveta 08 октября 2018 | 07:55
Что такое СПЧ в путинской действительности? Уж,
не смешили бы. Везде рулят другие три буквы - КГБ,
вот их везде пускают, все они контролируют, собирают-
обирают, следят и держат на крюку, том самом, на котором
повисла Россия, по словам Черкесова. А СПЧ - это так...
их «потемкинская деревня».