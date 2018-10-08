Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился о встрече с Владимиром Путиным в ближайшее время
Об этом он сказал на заседании кабинета министров.
Эта встреча станет первой после инцидента со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20.
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Об этом он сказал на заседании кабинета министров.
Эта встреча станет первой после инцидента со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20.
Комментарии1
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ly4_sveta 08 октября 2018 | 07:59
Хочет вразумить параноика? Бесполезно...
Там кроме наполеоновских амбиций ещё и
болезнь с комплексами. Короче - гремучая смесь.