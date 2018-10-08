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07:04, 08 октября 2018

В Кемерово суд сегодня решит вопрос о продлении ареста одному из фигурантов дела о пожаре в ТЦ Зимняя вишня

В Кемерово суд сегодня решит вопрос о продлении ареста одному из фигурантов дела о пожаре в торговом центре Зимняя вишня. Он унёс жизни 60 человек, в основном детей. Под стражей может остаться начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин.

В СИЗО Сергей Генин провёл полгода. Срок содержания под стражей истекает в четверг. Следствие просит его продлить. Начальника караула второй пожарно-спасательной части в халатности. По версии следствия, при тушении пожара в Зимней вишне Генин нарушил боевой устав и не выполнил свои обязанности. В суде ранее показали видеозапись, на ней Генину отец нескольких погибших при пожаре девочек не раз указывал короткий путь на последний этаж здания, где в кинотеатре находились дети. Но пожарный последовал за охранником торгово-развлекательного центра и по версии следствия потерял драгоценное время для спасения людей. По словам адвоката Генина, обвинение ему расширили. Начальника караула пожарно-спасательной части также винят в том, что он вместо того чтобы заниматься поиском людей спасал только одного человека. И кроме того не передал по рации информацию о детях, находящихся во втором кинозале. Генин обвинения отрицает и говорит, что действовал по инструкции.

Кемеровский областной суд в прошлом месяце продлил срок содержания в СИЗО двум фигурантам дела. Следователь тогда пояснил суду, что им требуется дополнительное время для ознакомления с материалами дела. Оно превышает 200 томов. Всего в деле 11 фигурантов.

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