Служба безопасности Украины опубликовала список из 206 человек, которых считают наемниками из ЧВК Вагнера
По информации Киева, они участвовали в боевых действиях на Украине и в Сирии.
СБУ должно документально подтвердить эту информацию, чтобы ее можно было проверить. Об этом «Эху» сказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.
В СБУ заявляют, что эти люди, помимо прочего, способствовали российской аннексии Крыма и совершали диверсии на подконтрольных Украине территориях.
Комментарии7
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pattrick 08 октября 2018 | 07:15
Служба безопасности Украины опубликовала список из 206 человек, которых считают наемниками из ЧВК Вагнера...
206 человек дрючат 45-и миллионную украинскую нацию? Я же говорю, что украинцы чмори.
michael_c 08 октября 2018 | 07:18
Надо украинцам убедить европейцев и американцев объявить "вагнеровцев" - террористической организацией ...
alexisgross_082018 08 октября 2018 | 07:48
michael_c: Не надо, ибо по факту эти ребята являются террористами. И ЧВК ВАгнера - террористическая организация )) ПОка в РФ не определен правовой статус подобных структур - они до кучи еще в Рф под статьей ходят ;)) Там столько засад - но это проблеммы вагнеровцев.
putn_pnh 08 октября 2018 | 07:16
У Пу такой список уже есть. Спасибо.
fanisos 08 октября 2018 | 07:24
а говорили 200 000.??? Где остальные? 206 вагнеровцев загнали всю краинскую армию в КОТЕЛ???
nf5096004 08 октября 2018 | 07:36
fanisos: а вы не знаете, кто загонял в котел? Явно не трактористы и шахтеры.
davi__koloradov 08 октября 2018 | 07:42
Пара десятков Американцев покрошили на собачий корм 300 рашованов-вагнеров под Дейр-Эз-Зойр ;)))