Служба безопасности Украины опубликовала список из 206 человек, которых считают наемниками из ЧВК Вагнера...

По информации Киева, они участвовали в боевых действиях на Украине и в Сирии.

СБУ должно документально подтвердить эту информацию, чтобы ее можно было проверить. Об этом «Эху» сказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

В СБУ заявляют, что эти люди, помимо прочего, способствовали российской аннексии Крыма и совершали диверсии на подконтрольных Украине территориях.