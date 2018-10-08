Руслан Аушев: Власти Ингушетии допустили серьезную ошибку, когда решили не сообщать населению о договоре с Кадыровым

Власти Ингушетии допустили серьезную ошибку, когда решили не сообщать населению о договоре с Рамзаном Кадыровым. Такую проблему, как граница между регионами, нужно решать вместе с жителями. Об этом сказал первый президент Ингушетии Руслан Аушев.

6 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров договорились о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Несогласные с этим решением ингуши устроили бессрочный митинг протеста. По словам ингушского депутата Сет-Салима Ахильгова, повторное голосование в республиканском парламенте по вопросу обмена территориями состоится сегодня. Официально это до сих пор не подтверждено.