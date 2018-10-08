Руслан Аушев: Власти Ингушетии допустили серьезную ошибку, когда решили не сообщать населению о договоре с Кадыровым
Власти Ингушетии допустили серьезную ошибку, когда решили не сообщать населению о договоре с Рамзаном Кадыровым. Такую проблему, как граница между регионами, нужно решать вместе с жителями. Об этом сказал первый президент Ингушетии Руслан Аушев.
6 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров договорились о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Несогласные с этим решением ингуши устроили бессрочный митинг протеста. По словам ингушского депутата Сет-Салима Ахильгова, повторное голосование в республиканском парламенте по вопросу обмена территориями состоится сегодня. Официально это до сих пор не подтверждено.
Комментарии3
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lenin3 08 октября 2018 | 07:19
А Евкуров уже встал плечом к плечу рядом с Кадыровым для защиты чеченской земли?А то к своему народу он что-то не спешит выходить...
nick_grinevitsky 08 октября 2018 | 07:37
Смею предполагать, что команда главам республик и их парламентам поступила из Москвы. И связана с "подарком Путина" главе Чеченской республики Р.А. Кадырову в виде нефтегазового комплекса бывшей Чечено-Ингушетии, переданного из федеральной собственности. Грозный является старейшей нефтяной базой на территории России, с более чем 100-летней историей. В 1960-1970-е гг., на общем фоне успешного развития советской экономики, Грозный стал значительным промышленным центром на Северном Кавказе. В нем функционировали крупные машиностроительные предприятия Всесоюзного значения, такие, как завод «Красный молот», «Нефтехимзапчасть», «Грознефтемаш», производившие машины и оборудования для нефтехимической отрасли, буровые установки, сложнейшие станки и аппараты для перерабатывающей промышленности. Да, что-то было утрачено в ходе "чеченских войн", но и восстановлено за счёт федерального бюджета. Последние годы комплекс арендовался "Роснефтью" Сечина. Кадыров с 2015 г. ставил вопрос о полной передаче комплекса республике и доходов от аренды, а это и разведанные месторождения на Кавказе...
ly4_sveta 08 октября 2018 | 07:39
«Не сообщать населению о договоре...» А население
в России кто? Граждане? Независимые и свободные с
Законом, Правом и Конституцией? Холопы здесь,
крепостные и прочие рабы. Когда это хозяин советовался
с рабом? Паситесь дальше стадА... Гремушки и бич все те же.