Американская компания «Спейс-экс» заявила об успешном выводе в космос аргентинского спутника
Американская компания «Спейс-экс» заявила об успешном выводе в космос аргентинского спутника и о возвращении отработанной первой ступени ракеты-носителя «Falcon-9» на землю.
Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг. Первая ступень возвращена уже в 30-й раз на платформу «Зона-4» базы Ванденберг.
Комментарии4
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ura_123 08 октября 2018 | 06:55
Шаз вата завоет про распилы )))
alexsokoll 08 октября 2018 | 07:13
ura_123:
Небывалый успех американской батутонавтики.
Когда уже пассажирский Драгон поставит крест на космической монополии кровавого мордора?
Ждём уже 10 лет.
eniro 08 октября 2018 | 07:18
alexsokoll: И еще столетия ждать будете, вам не привыкать ждать и прогибаться.
alexsokoll 08 октября 2018 | 07:32
eniro:
Хорошо, что есть вы - несгибаемые борцы с брайтонской помойки.
Вся надежда на вас и лёшу карнавального.
:)))))