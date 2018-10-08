Американская компания «Спейс-экс» заявила об успешном выводе в космос аргентинского спутника и о возвращении отработанной первой ступени ракеты-носителя «Falcon-9» на землю.

Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг. Первая ступень возвращена уже в 30-й раз на платформу «Зона-4» базы Ванденберг.