Заключение Олега Сенцова в России нарушает международное право

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. В документе отмечается, что ЕС поддерживает прекращение Сенцовым голодовки, которую он держал 145 дней, и, помимо быстрого и надлежащего лечения украинского режиссера, ожидает его «немедленного освобождения».