Заключение Олега Сенцова в России нарушает международное право
Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. В документе отмечается, что ЕС поддерживает прекращение Сенцовым голодовки, которую он держал 145 дней, и, помимо быстрого и надлежащего лечения украинского режиссера, ожидает его «немедленного освобождения».
Комментарии7
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huyt 08 октября 2018 | 06:54
Да наверно плевал плешывый на всякие международные права. Он же- царь и Бог. А Сенцов просто очередная жертва этого преступного воровского режима.
ura_123 08 октября 2018 | 06:57
Всё верно,на каком основании Сенцов сидит в России и главное за что?
drgonish 08 октября 2018 | 06:58
Это какой же пункт "международного права" нарушает отсидка за подготовку теракта?
Украинские режиссеры должны снимать украинские фильма, а не бегать по России с рюкзаком тола.
mamiluk 08 октября 2018 | 07:07
drgonish: тебя дезинформировали,товарищ,Сенцова подставили российские спецслужбы...просто попался под горячую руку...не было бы Сенцова-нашли бы ещё какого нибудь "Степанькова"...палачи просто не ожидали,что Сенцов окажется крепким орешком...они не смогли его сломать и озлобились...а тол ему подкинули предприимчивые ГРУшники....они уже сам знаешь...столько напортачили...весь мир в шоке....им что человека отравить,что подставить-карательный орган.
alexsokoll 08 октября 2018 | 07:21
mamiluk:
145 дней голодовки со шматом сала - это сильно!
:))))
Как там надя вертолётчица в бандеростане поживает?
stoik33 08 октября 2018 | 07:04
Поменьше бы заявлений делали, побольше действий. Слов они не понимают.
buzukin1905 08 октября 2018 | 07:05
А вот хер им всем в грызло! Будет сидеть жриСенцофф, пока показательно не задрочат :)