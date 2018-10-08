В Болгарии убита журналистка Виктория Маринова
Ее тело было обнаружено в парке города Русе. По данным полиции, перед смертью 30-летнюю женщину жестоко избили и изнасиловали. При этом источники AFP в полиции утверждают, что убийство может быть не связано с профессиональной деятельностью журналистки. Между тем, ведущая регионального телеканала Ти-ви-эн, по сообщениям местных СМИ, работала над темой, посвященной хищению средств из фондов ЕС.
Комментарии1
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kablukov 08 октября 2018 | 07:30
А ещё говорят, что они нас любят. Не знаю, кого они там любят, если свою девчонку так убили.