В Болгарии убита журналистка Виктория Маринова

Ее тело было обнаружено в парке города Русе. По данным полиции, перед смертью 30-летнюю женщину жестоко избили и изнасиловали. При этом источники AFP в полиции утверждают, что убийство может быть не связано с профессиональной деятельностью журналистки. Между тем, ведущая регионального телеканала Ти-ви-эн, по сообщениям местных СМИ, работала над темой, посвященной хищению средств из фондов ЕС.