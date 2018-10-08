Во Пскове сегодня состоится пикет против политики в отношении дотационных регионов

Участники намерены также выразить свое несогласие с пенсионной реформой.

Акцию анонсировал областной совет профсоюзов. Как говорится на его сайте, главная цель — выступить против решений, которые принимает по отношению к дотационным регионам финансово-экономический блок правительства. Участники намерены потребовать его отставки, а также принятия реальных мер по увеличению заработной платы для людей труда, увеличения покупательной способности населения в целом, сохранения и индексации действующих социальных льгот. Кроме того, по словам организаторов, в числе лозунгов, под которыми пройдет акция, будет требование отмены повышения пенсионного возраста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, пикет состоится в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», который уже в 11 раз проводит Федерация независимых профсоюзов России.

Пикет пройдет с 14 до 18 часов. Псковский областной совет профсоюзов уведомил об этом местную администрацию.