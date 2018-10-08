Более 20 осужденных пострадали в результате массовых беспорядков в омской ИК №6

Об этом РИА сообщила представитель регионального управления СК Лариса Болдинова. По ее словам, всем пострадавшим была своевременно оказана медпомощь. В настоящее время на месте работают следователи. По факту беспорядков заведено уголовное дело. В ФСИН утверждают, что заключенные требовали послабления режима содержания. Источник в МВД рассказал местным сетевым изданиям, что заключенные подняли бунт, т.к с ними плохо обращаются, избивают и унижают. Источник также добавил, что участники бунта угрожали вскрыть себе вены.

Совет по правам человека при президенте России следит за последствиями конфликта в омской колонии. Об этом «Эху» рассказал член СПЧ Андрей Бабушкин.