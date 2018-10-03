Руслан Аушев призвал участников митинга в Магасе направить представителей для переговоров с властями

Первый президент Ингушетии напомнил участникам протестной акции о необходимости оставаться в рамках закона. Несогласованная акция в центре Магаса началась в минувший четверг и приняла бессрочный характер. Ее участники недовольны соглашением по границе с Чечней.

Бессрочный митинг в столице Ингушетии с сегодняшнего дня станет законным. До сих пор власти не давали согласия на его проведение, но протестующие все равно не расходились.

Согласно договору, Чечне отойдет часть Сунженского района Ингушетии в обмен на другую территорию.

Парламент Ингушетии сегодня должен заново рассмотреть договор о ратификации границ с Чечней. Об этом сказал «Эху» депутат народного собрания Сет-Салим Ахильгов. Он отметил, что предыдущее прошло с многочисленными нарушениями.

Сет-Салим Ахильгов добавил, что проголосовал за подписание закона о границе. Политик подчеркнул, что является его ярым противником, а руку поднял в этот момент случайно, потому что не вовремя отвлекся.