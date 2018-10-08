Два участника полумарафона в Кардиффе умерли после пересечения финишной черты.
Традиционный забег на 21 километр состоялся накануне в столице Уэльса. Имена скончавшихся мужчин организаторы не приводят. Один из них находился на третьем десятке лет, другой — на четвертом. Причиной смерти в обоих
случаях стала остановка сердца. Это первые жертвы за 15-летнюю историю этих соревнований.
Комментарии1
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venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 05:22
Есть факты подтверждающие, что среди зрителей были замечены агенты ГРУ, распыляющие в участников забега некую аэрозоль с надписью на русском "НОВИЧОК". Никак Путин не успокоится, требуя всё больше и больше жертв!