Два участника полумарафона в Кардиффе умерли после пересечения финишной черты.

Традиционный забег на 21 километр состоялся накануне в столице Уэльса. Имена скончавшихся мужчин организаторы не приводят. Один из них находился на третьем десятке лет, другой — на четвертом. Причиной смерти в обоих

случаях стала остановка сердца. Это первые жертвы за 15-летнюю историю этих соревнований.