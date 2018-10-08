Сегодня открывается осенняя сессия ПАСЕ.

Одним из центральных станет вопрос о полномочиях национальных делегаций. Речь идет о поправках в регламент, усложняющих процедуру лишения делегаций права голоса. Принятие поправок, как считается, поможет восстановить полноценное участие российской делегации в ПАСЕ. Ожидается, что доклад о внесении изменений в регламент организации будет заслушан 9 октября.