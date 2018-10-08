Сегодня открывается осенняя сессия ПАСЕ.
Одним из центральных станет вопрос о полномочиях национальных делегаций. Речь идет о поправках в регламент, усложняющих процедуру лишения делегаций права голоса. Принятие поправок, как считается, поможет восстановить полноценное участие российской делегации в ПАСЕ. Ожидается, что доклад о внесении изменений в регламент организации будет заслушан 9 октября.
Комментарии2
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venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 05:43
Так как на улице осень, траву освежат зелёной краской, вывесят баннер со слоганом - "самое лучшее ПАСЕ в ЕСе", и выведут коров на зелёную травку ПАСЕ для повышения надоев молока.
chapter_2 08 октября 2018 | 06:29
В Европе находятся лишь две несвободные страны - Россия и Белоруссия. Остальные свободные или частично свободные. Последних три: Босния, Украина и Черногория (Freedom House). Россия, к тому же, - единственная империалистическая страна континента. В Госдуме и Совфеде РФ нет ни одного либерала.