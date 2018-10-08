В Болгарии убита журналистка Виктория Маринова.
Ее тело было обнаружено в парке города Русе. По данным полиции, перед смертью 30-летнюю женщину жестоко избили и изнасиловали. При этом источники AFP в полиции утверждают, что убийство может быть не связано с профессиональной деятельностью журналистки.
Болгарский премьер-министр Бойко Борисов выразил надежду на то, что расследование завершится успешно и преступник будет задержан. Один из журналистов телеканала, на котором работала Маринова говорит, что ни она сама, ни кто-либо из сотрудников угроз не получал.
Комментарии2
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yralez 08 октября 2018 | 05:19
Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза. Речь идет, в частности, о финансируемых ЕС проектах строительства объектов инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы. Компания GP Group была одной из таких фирм, и на примере ее документации стало известно, каким образом происходит хищение денег ЕС. Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства. В материалах дела фигурирует имя главы болгарской "дочки" "Лукойла" Валентина Златева.
Региональный канал TVN, где работала Маринова, был единственным из болгарских телеканалов, который освещал этот скандал.
venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 05:32
В ман'DE журналистки была обнаружена SPE'рма Путина, а её анусе обнаружена записка такого содержания: - "я приду к тому кто копает под меня `VVP`".