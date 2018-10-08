В Бразилии предстоит второй тур президентских выборов.

В него, по данным ЦИК, выходят ультраправый депутат парламента Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад. По итогам обработки 95 проц. бюллетеней, Болсонару получает 47% голосов избирателей, у Аддада — 28%. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно было набрать более половины голосов. Между тем, экс-президент Бразилии Дилма Руссефф проиграла выборы в Федеральный сенат — верхнюю палату парламента. Он баллотировалась от одного из штатов и заняла лишь четвертое место с 15% голосов.