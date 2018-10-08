Парламент Ингушетии сегодня может провести повторное голосование по договору о границе с Чечнёй.
Пересмотра договора добиваются участники массового митинга в Магасе. Акция в столице Ингушетии идёт без перерыва уже несколько дней. Протестующие считают договор невыгодным для Ингушетии, утверждая, в частности, что Чечне передаются нефтеносные территории. Люди требуют, в том числе, отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, подписавшего в конце сентября с Рамзаном Кадыровым договор об обмене территориями. На митинге депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов объявил о проведении сегодня повторного голосования по ратификации договора. Представитель главы республики и вице-спикер парламента в интервью порталу «Кавказский узел» это опровергли.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vladislav 08 октября 2018 | 05:50
Рамзанка все равно своего добьётся.
serge_moro 08 октября 2018 | 06:04
vladislav: Путинские шестерки отмечают две шестерки 66,которые стукнули по Путину 7 октября.
Ровно 66 лет назад родился в Ленинграде будущий майор КГБ, который превратился легко в бандитско-пьяной России в президента, затем в вора,убийцу ,вечного вруна,подонка и предателя своего многострадального народа.
Все элитные шестерки-миллиардеры и шестерки -мультимиллионеры отметили изящно и с размахом русских бандитов и воров 66- -летие своего лысо-ботоксного туза.Повесив на туза две шестерки , пресмыкающиеся шестерки рассчитывают ,что двухшестерочный туз будет более благосклонен к ним и поделится с ними 8 триллионами ,которые подарили тузу пенсионеры на его 66-летие. Ведь две шестерки выпадают у туза один раз в жизни и длятся они всего 1 год. За этот один год шестерки Путина сделают все,чтобы не разочаровать своего туза и быть ему полезным в борьбе по очищению великой нации от нищих и бомжей у себя на Родине. Шестерки Путина 20 лет начеку и ловят каждое слово ,которое исходит из уст 66-летнего туза. Тузу понравилось ,как наши разведчики потренировались на английских бездомных и шестерки туза приняли его слова ,как призыв и клич ,чтобы очищать нищее и бездомное население алексиром Новичок, разработанный путинскими учеными для борьбы с предателями ,подонками,нищими и бомжами .
Кремлевский Туз отметил 66-летие и показал всем своим шестеркам,как надо править 20 лет и жить ,как русский император 18 века и пугать весь мир своими грушниками с Новичками и ядерным потенциалом страны,которая превратилась в страну-изгой ,благодаря 66-летнему Тузу , любимца всех наших шестерок.
abstrahtor 08 октября 2018 | 06:04
1. "Не допустим в России Майдана, как в Украине" - вот идеальный Майдан, когда даже милиция с народом!!)
2. Предположение, что в России население несознательное, не способное обьединиться не подтвердилось!
3. Народы территории "Россия" сами решают свою судьбу, имеют Москву "ввиду"!)