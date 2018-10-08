Парламент Ингушетии сегодня может провести повторное голосование по договору о границе с Чечнёй.

Пересмотра договора добиваются участники массового митинга в Магасе. Акция в столице Ингушетии идёт без перерыва уже несколько дней. Протестующие считают договор невыгодным для Ингушетии, утверждая, в частности, что Чечне передаются нефтеносные территории. Люди требуют, в том числе, отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, подписавшего в конце сентября с Рамзаном Кадыровым договор об обмене территориями. На митинге депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов объявил о проведении сегодня повторного голосования по ратификации договора. Представитель главы республики и вице-спикер парламента в интервью порталу «Кавказский узел» это опровергли.