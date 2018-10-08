В Болгарии убита журналистка Виктория Маринова.

Ее тело было обнаружено в парке города Русе. По данным полиции, перед смертью 30-летнюю женщину жестоко избили и изнасиловали. При этом источники AFP в полиции утверждают, что убийство может быть не связано с профессиональной деятельностью журналистки.

Болгарский премьер-министр Бойко Борисов выразил надежду на то, что расследование завершится успешно и преступник будет задержан. Один из журналистов телеканала, на котором работала Маринова говорит, что ни она сама, ни кто-либо из сотрудников угроз не получал.