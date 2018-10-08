Семеро задержанных в Петербурге за антипутинский баннер, оставлены в полиции до утра.
Всего в отделение было доставлено десять человек, но троих несовершеннолетних сразу передали родителям. Как передает «Росбалт», в полицию приехал депутат Борис Вишневский и общественные защитники, но к задержанным их не пустили. Накануне в разных частях Северной столицы проходили протестные акции с критикой президента. Они были приурочены ко дню рождения Владимира Путина, которому вчера исполнилось 66 лет. На одном из баннеров было написано «Долгих лет тюрьмы». Аналогичные акции с задержаниями прошли в Москве и Казани.
Комментарии2
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timber_head 08 октября 2018 | 04:21
Никак обвинение придумать не могут? Если по закону, то у них максимум "переход улицы в неположенном месте". Но если по понятиям...
i_one_off 08 октября 2018 | 04:23
"Экономьте" больше на образовании - ещё и не такое будет.