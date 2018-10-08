Пропавший в Турции саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги, возможно убит.

Власти Турции, по сведениям REUTERS, не исключают, что с Хашогги расправились на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, а тело вывезли из дипмиссии. Представитель саудовского консульства уже заявил, что обвинения необоснованны. По данным источников, в Стамбул прибыла группа следователей из Саудовской Аравии, чтобы расследовать исчезновение журналиста. Турция официально не подтверждает информацию об убийстве Хашогги и заявляет, что ведутся его поиски.