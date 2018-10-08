Семеро задержанных в Петербурге за антипутинский банер, оставлены в полиции до утра.

Всего в отделение было доставлено десять человек, но трое из них оказались несовершеннолетними. Как передает «Росбалт», их передали родителям. В полицию приехал депутат Борис Вишневский и общественные защитники, но их к задержанным не пустили. Накануне в разных частях Северной столицы проходили протестные акции с критикой президента.