Новая встреча Ким Чен Ын с Дональдом Трампом приведет к прогрессу в вопросе денуклеаризации.

Об этом, как передает северокорейское агентство ЦТАК, лидер КНДР заявил в ходе встречи в Пхеньяне с госсекретарем США Майклом Помпео. Ранее президент США не раз говорил, что его новая встреча с северокорейским лидером состоится в скором времени. Сегодня же о намерении лично встретиться к Ким Чен Ыном заявил The Financial Times премьер-министр Японии Синдзо Абэ.