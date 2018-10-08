Конституционный референдум по запрету однополых браков в Румынии провалился.
Явка избирателей едва превысили 20% при необходимых 30%. Румынские гомосексуалисты подвергались уголовному преследованию вплоть до 2000 года. Под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи стали законными. В 2016 году в румынский парламент было внесено предложение прописать в конституции, что «семья — это брак между мужчиной и женщиной». При этом, согласно действующему законодательству, однополые браки в Румынии запрещены.
Комментарии1
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vadimp 08 октября 2018 | 03:02
"Конституционный референдум по запрету однополых браков в Румынии провалился."
Туда ему и дорога.
Почему нужно препятствовать людям живущим вместе урегулировать это юридически, коли они того хотят? С чего бы быть такой дискриминации?