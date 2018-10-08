"Конституционный референдум по запрету однополых браков в Румынии провалился."

Явка избирателей едва превысили 20% при необходимых 30%. Румынские гомосексуалисты подвергались уголовному преследованию вплоть до 2000 года. Под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи стали законными. В 2016 году в румынский парламент было внесено предложение прописать в конституции, что «семья — это брак между мужчиной и женщиной». При этом, согласно действующему законодательству, однополые браки в Румынии запрещены.