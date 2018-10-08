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02:07, 08 октября 2018

Глава Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием.

Как передает Associated Press, об этом сообщает дисциплинарная комиссия КПК. Хунвэя подозревают в нарушении закона, какого именно не уточняется. О его местонахождении также не говорится. В сообщении отмечается, что он находится под наблюдением. Жена главы Интерпола рассказала, что перед исчезновением он отправил ей изображение ножа. Она считает, что таким образом Хунвэй хотел сообщить, что находится в опасности. В самом Интерполе, по сообщениям REUTERS, утверждают, что получили от Хунвэя заявление об отставке. Временно исполнять обязанности главы организации будет кореец Ким Йонг Ян. Выборы нового руководителя пройдут в ноябре. Об исчезновении Хунвэя стало известно в конце сентября. Французская Le Monde отмечает, что задержание главы Интерпола может быть связано с кампанией председателя КНР Си Цзиньпина по преследованию коррупционеров и бизнесменов китайского происхождения.

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