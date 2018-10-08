На Украине обнародованы имена 206 предполагаемых наемников ЧВК «Вагнера».
В СБУ утверждают, что 58 человек из этого списка погибли в результате февральского авиаудара США по сирийскому городу Дэйр-эз-Зору. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что практически все погибшие принимали участие в боевых действиях в Донбассе в 2014-2016 годах. Один из них был задержан в июле 2014 года и позже обменян на граждан Украины. В МИД России заявили, что в результате удара погибли пятеро, предположительно, граждан России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что погибшие не были военнослужащими.
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mark60n 08 октября 2018 | 03:20
«У нас горячей воды нет с июня. Сначала думали — профилактические работы, но спустя две недели выяснилось, что это не так. Сейчас обещают дать воду к 15 октября. Некоторые мои знакомые даже купили себе абонементы в спортзалы и моются там», — рассказала одна из жительниц Деснянского района Киева в интервью РИА Новости Украины.
Главная причина коммунального кризиса — повышение тарифов на услуги ЖКХ, с одной стороны, и снижение доходов населения Украины, с другой. Это привело к резкому росту неплатежей за коммуналку, на что «Нафтогаз» отреагировал очень быстро: перекрыл поставки топлива на две крупнейшие киевские ТЭЦ, оставив большую часть жителей столицы без горячей воды.
Мало того, в любой момент может прекратиться электроснабжение: единственная оставшаяся в эксплуатации Дарницкая ТЭЦ мощностью 250 мегаватт не в силах обеспечить электричеством и горячей водой весь город. Для сравнения, суммарная мощность выведенных из работы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — 1200 мегаватт.
Руководители всех столичных социальных объектов (школы, больницы, детские сады) уже получили предписание городских властей подготовить автономные источники питания для своих учреждений.
Киевляне сейчас горько шутят:"Скакнул раз, скакнул два - грязь и отпала ,это москалики пущай моются. Короче: - Кто помывся - тот москаль! "