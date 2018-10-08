На Украине обнародованы имена 206 предполагаемых наемников ЧВК «Вагнера».

В СБУ утверждают, что 58 человек из этого списка погибли в результате февральского авиаудара США по сирийскому городу Дэйр-эз-Зору. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что практически все погибшие принимали участие в боевых действиях в Донбассе в 2014-2016 годах. Один из них был задержан в июле 2014 года и позже обменян на граждан Украины. В МИД России заявили, что в результате удара погибли пятеро, предположительно, граждан России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что погибшие не были военнослужащими.