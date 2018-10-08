Руслан Аушев выступил на митинге противников изменения границы с соседней Чечней.

Выступая в Магасе, первый президент Ингушетии сказал, что только народ обладает правом изменения границ и территорий, и что власть совершила огромную ошибку, приняв столь важное решение без ведома и согласия народа. 26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали договор об административной границе между регионами. Документ предусматривал обмен территориями. 4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект. Соглашение вызвало массовые протесты в Ингушетии. Накануне депутат Сет-Салим Ахильгов заявил на митинге, что парламент Ингушетии заново рассмотрит договор. Официально это не подтверждено.