В Стокгольме сегодня назовут лауреата премии Госбанка Швеции памяти Альфреда Нобеля.

В прошлом году награду получил американец Ричард Талер «за исследования в области поведенческой экономики». Премия была основана в 1968 году. Банк Швеции отчисляет ежегодно Нобелевскому фонду сумму, равную одной Нобелевской премии. Но формально эта награда Нобелевской не считается.