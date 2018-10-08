В Стокгольме сегодня назовут лауреата премии Госбанка Швеции памяти Альфреда Нобеля.
В прошлом году награду получил американец Ричард Талер «за исследования в области поведенческой экономики». Премия была основана в 1968 году. Банк Швеции отчисляет ежегодно Нобелевскому фонду сумму, равную одной Нобелевской премии. Но формально эта награда Нобелевской не считается.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alexisgross_082018 08 октября 2018 | 01:21
Сто пудово - либо Набиуллина, либо Силуанов. Других достойных кандидатов Я не вижу и близко !!!!