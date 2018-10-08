Новое землетрясение, на этот раз магнитудой 5,2 произошло в Гаити.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В субботу в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Гаити погибли не менее 14 человек, более ста пострадали.
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Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В субботу в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Гаити погибли не менее 14 человек, более ста пострадали.
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