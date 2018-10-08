Китайские власти подтвердили арест президента Интерпола Мэн Хунвэя.
В конце сентября он уехал в КНР и с тех пор не выходил на связь с семьей и знакомыми. В Китае его подозревают в «преступной деятельности» — какой именно, не уточняется. Мэн Хунвэя задержали и отвезли на допрос, как только его самолет приземлился в Китае 25 сентября. Мэн Хунвэй возглавляет Интерпол с 2016 года. Сразу после его исчезновения появилась версия, что он арестован китайскими властями. Интерпол официально потребовал у Китая разъяснений.
Комментарии2
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neon999 08 октября 2018 | 01:43
Китайцы лихачат. Хорошо бы, чтоб и президента Китая в ответ задержал Интерпол, когда
он куда-нибудь выедет.
rabin_tagor 08 октября 2018 | 02:02
neon999: хорошо бы. Но только у Китая нет президента.
Печаль...