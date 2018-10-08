Китайские власти подтвердили арест президента Интерпола Мэн Хунвэя.

В конце сентября он уехал в КНР и с тех пор не выходил на связь с семьей и знакомыми. В Китае его подозревают в «преступной деятельности» — какой именно, не уточняется. Мэн Хунвэя задержали и отвезли на допрос, как только его самолет приземлился в Китае 25 сентября. Мэн Хунвэй возглавляет Интерпол с 2016 года. Сразу после его исчезновения появилась версия, что он арестован китайскими властями. Интерпол официально потребовал у Китая разъяснений.