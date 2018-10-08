Заключение Олега Сенцова в России нарушает международное право.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. В документе отмечается, что ЕС поддерживает прекращение Сенцовым голодовки, которую он держал 145 дней, и, помимо быстрого и надлежащего лечения украинского режиссера, ожидает его «немедленного освобождения».
Комментарии1
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neon999 08 октября 2018 | 01:53
Долго думали, наконец поняли и написали заключение.
Кроме слов что-нибудь последует ?