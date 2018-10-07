Руководство Ингушетии совершило ошибку, не согласовав с народом изменения границы с Чечней.

Об этом на митинге в Магасе заявил первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Аушев предложил создать оргкомитет из представителей тейпов для решения вопроса обмена землями с соседней республикой. 6 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров договорились о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Несогласные с этим решением ингуши устроили бессрочный митинг протеста. По словам ингушского депутата Сет-Салима Ахильгова, повторное голосование в республиканском парламенте по вопросу обмена территориями состоится сегодня. Официально это до сих пор не подтверждено.