Похороны Монсеррат Кабалье пройдут сегодня в Испании

Накануне с всемирно известной певицей простились в Барселоне.

Монсеррат Кабалье родилась в простой бедной семье. В юности подрабатывала швеей, чтобы оплатить уроки музыки. Певица известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Поворотным событием в жизни артистки стала главная партия в опере «Лукреция Борджиа». Публика устроила певице 20-минутную овацию. Позже были выступления в самых известных оперных театрах мира. Вместе с лидером группы Queen Фредди Меркьюри Кабалье записала композицию Barselona, которая стала гимном летних Олимпийских игр, проходивших в столице Каталонии. Певица активно занималась благотворительностью и создала фонд помощи больным детям под эгидой ЮНЕСКО.

В последние годы Монтсеррат Кабалье болела, в сентябре проходила лечение в клинике.