Еще одна женщина в США может обвинить Криштиану Роналду в изнасиловании
Она, вероятно, даст показания полиции Лас-Вегаса, сообщает британская газета Daily Mail. Издание ссылается на адвоката Лесли Стовалла, который представляет интересы американки Кэтрин Майорги. Полиция Лас-Вегаса недавно возобновила расследование, в связи с иском, который Кэтрин Майорга подала против Роналду. Женщина утверждает, что португальский футболист изнасиловал ее в 2009 году. Затем, по данным немецкого журнала «Шпигель», представители Роналду заплатили девушке за молчание 375 тысяч долларов. Как пишет британская газета «Индепендент», теперь Майорга требует компенсацию в 200 тысяч долларов.
Комментарии4
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ft18 08 октября 2018 | 00:08
Эпидемия просто.
ilja13 08 октября 2018 | 00:09
Сексуально озабоченные и невостребованные самки - это весьма тяжелый случай в современной реальности. "Бешенная самка" - это почище ядерной бомбы будет.
ryabihina_olga 08 октября 2018 | 00:20
Легче поверить.что 11 метровый не забил.
kotvik 08 октября 2018 | 00:24
Доходный бизнес!