Еще одна женщина в США может обвинить Криштиану Роналду в изнасиловании

Она, вероятно, даст показания полиции Лас-Вегаса, сообщает британская газета Daily Mail. Издание ссылается на адвоката Лесли Стовалла, который представляет интересы американки Кэтрин Майорги. Полиция Лас-Вегаса недавно возобновила расследование, в связи с иском, который Кэтрин Майорга подала против Роналду. Женщина утверждает, что португальский футболист изнасиловал ее в 2009 году. Затем, по данным немецкого журнала «Шпигель», представители Роналду заплатили девушке за молчание 375 тысяч долларов. Как пишет британская газета «Индепендент», теперь Майорга требует компенсацию в 200 тысяч долларов.