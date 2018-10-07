Совет Госдумы обсудит сегодня законопроект о декриминализации так называемой статьи «за репосты»

За разовые нарушения предлагается не применять уголовное наказание.

Госдума оперативно рассмотрит предложенные президентом изменения в 282-ю статью «Об экстремизме» при соблюдении всех необходимых сроков. Планируется, что в первом чтении депутаты проголосуют в ноябре, а в целом — до конца осенней сессии. Об этом сообщил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В этот профильный комитет направлен документ после того, как в минувшую среду его внес в парламент Владимир Путин. Согласно инициативе, которую поддержало правительство за высказывания, в том числе в интернете, признанные экстремистскими, но не представляющие угрозы конституционному строю и безопасности государства, предлагается не применять уголовную ответственность. Нарушитель может быть приговорен к штрафу в размере до 20 тысяч рублей, либо 100 часам обязательных работ, либо административному аресту до 15 суток. Однако, если в течение года он будет уличен в повторном нарушении, то уже может получить уголовный срок до 5 лет лишения свободы. В Госдуме пообещали после смягчения «экстремистской» статьи пересмотр или отмену уже вынесенных приговоров.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата рассмотрит и одобрит предложенные президентом поправки уже в эту сессию, т.е. в течение полутора месяцев.