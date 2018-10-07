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23:58, 07 октября 2018

Парламент Ингушетии сегодня может провести повторное голосование по договору о границе с Чечнёй

Власти республики, впрочем, это опровергают.

Пересмотра договора добиваются участники массового митинга в Магасе. Акция в столице Ингушетии идёт без перерыва уже несколько дней. Люди остаются на улице даже ночью, несмотря на холодную погоду. И требуют, в том числе, отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, подписавшего в конце сентября договор об обмене территориями с Чечнёй с её руководителем Рамзаном Кадыровым. На митинге депутат местного парламента Сет-Салима Ахильгов объявил о проведении повторного голосования о ратификации договора. По его словам, оно состоится сегодня. Представитель главы республики и вице-спикер парламент общаясь с интернет-изданием Кавказский узел опровергли предстоящее повторное голосование по этому вопросу. Ничего не знают о об этом и в пресс-службе парламента. Соглашение о передаче части ингушских территорий Чечне по официальным данным поддержало 17 депутатов из 25. Но некоторые парламентарии утверждают, что большинство на самом деле голосовало против.

Протестующие считают договор невыгодным для Ингушетии, утверждая, в частности, что Чечне передаются нефтеносные территории.

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