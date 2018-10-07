Женщина и пять детей пострадали в результате ДТП в Москве
Они были в микроавтобусе, который врезался в ограждение подземного перехода на Варшавском шоссе. По сведениям источника «Интерфакса», полученные травмы не представляют угрозу для жизни. Причины аварии выясняются.
Комментарии1
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abu_vgrobu 07 октября 2018 | 23:13
У многих переходов уже есть мощные бетонные блоки, даже автобус вряд ли пробьёт. Надо признать, в этом есть логика, осталось только навести порядок в вопросе, кому можно доверить водить общественный транспорт, а кому нет. Где-то читал, что в США очень трудно стать водителем школьного автобуса, надо сдавать чёртову кучу экзаменов, иметь большой опыт и стаж безаварийного вождения. Зато и платят им от всей души. Может, и правда у них так, тогда почему бы не перенять наработки?