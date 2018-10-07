В РПЦ поддержали инициативу Минздрава повысить минимальный возраст для покупки алкоголя

Меры, направленные на защиту молодежи от алкогольной угрозы, следует только приветствовать, заявил в телеэфире глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство рассмотрит разные варианты ограничения продажи алкогольной продукции до возраста от 19 лет до 21 года.