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23:02, 07 октября 2018

В РПЦ поддержали инициативу Минздрава повысить минимальный возраст для покупки алкоголя

Меры, направленные на защиту молодежи от алкогольной угрозы, следует только приветствовать, заявил в телеэфире глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство рассмотрит разные варианты ограничения продажи алкогольной продукции до возраста от 19 лет до 21 года.

Комментарии

20

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zloy_sok 07 октября 2018 | 23:06

А в армию возраст РПЦ поднять не попросило? А то уж лучше пить, чем кишки ножом врагу выпускать...

jblack2 07 октября 2018 | 23:16

zloy_sok: В США многие десятилетия алкоголь продают с 21-летнего возраста.
Где гневные возмущения?..

ft18 07 октября 2018 | 23:27

jblack2: А для вас Пиндостан - свет в окошке?

swealwe 07 октября 2018 | 23:49

jblack2: Да не вопрос. Вы мне покажите призыв в армию США в 18 лет - я тут же начну возмущаться и ими. Только вам сперва машину времени надо будет изобрести: в США воинская повинность отменена в 1973-м.

galen 07 октября 2018 | 23:53

jblack2: jblack2: jblack2: jblack2: У них нет обязательного призыва .

danko1 07 октября 2018 | 23:09

Попам надо в первую очередь со своими пьяными попами разобраться, постоянно убивающими людей на дорогах.
Какой плохой пример попы во всём своим прихожанам подают.
Хорошо еще, что число посетителей гундяевских торговых домов сократилась и они в будние дни пустыми стоят, а на Рождество и Пасху даже по данным ВЦИОМа их посещает 2 % россиян.

in_cat_we_trust 08 октября 2018 | 00:12

danko1: Предлагаю разрешать идти в попы по достижении пенсионного возраста!

hz6691 07 октября 2018 | 23:10

Убивать от имени государства можно с 18-ти, а вот пиво - не ранее 21-го.

edun1952 07 октября 2018 | 23:11

А кагорчик под кровь христову сбагривать...

stopkran1969 07 октября 2018 | 23:12

Кто бы РПЦ от мракобесия спас

chnch 07 октября 2018 | 23:13

В Думу можно с 21, и выпивку с 21 купить... Совпадение? Не думаю...

starokozlovicky2gus 07 октября 2018 | 23:30

chnch: Они там в думе больше по порошкам.

in_cat_we_trust 08 октября 2018 | 00:14

chnch: необходимо запретить принимать в попы до достижения пенсионного возраста!

stas12006 07 октября 2018 | 23:16

Нужно установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в секты ( такие как рпц , которые без томоса работают )

piter_ug 07 октября 2018 | 23:21

Причём тут рпц, их кто-то спрашивал?

starokozlovicky2gus 07 октября 2018 | 23:33

>В РПЦ поддержали
Теперь важно, что скажут лесные эльфы и имперские штурмовики.

ilja13 07 октября 2018 | 23:50

Трезвеница мадам арбидол. Смешно право. Страна дебилов, раз такая шмаль на таком посту. И не только она, там много таких скунцев.

galen 07 октября 2018 | 23:50

В армию можно , а водку пить нельзя.

fresh_breeze 07 октября 2018 | 23:53

"продажи алкогольной продукции до возраста от 19 лет до 21 года"
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Пьянствуй, boy!

alexisgross_082018 08 октября 2018 | 00:14

Ну это то как раз нормально - крепкий алкоголь с 21 года, это правильно. Только вот наркомания молодеет и без попов - реально 1-15 лет , а детишки уже либо на солях или скорости. Ну есть еще черняшка, поэтому нужно запретить до 21 года покупать практически половину аптек или хозмагов.
И остается вопрос деревенского самогона и бражки ;))

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