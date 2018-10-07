Референдуму по запрету однополых браков в Румынии не хватило явки
Проголосовали около 20% избирателей, а нужно, как минимум, 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Голосование шло вчера и сегодня. Инициаторы референдума предлагали изменить определение семьи в Конституции страны на «добровольный брак между мужчиной и женщиной», чтобы исключить возможность официальной регистрации однополых союзов.
Комментарии4
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stopkran1969 07 октября 2018 | 23:15
Румынам нет дела до геев, а геям до румын
oleg_andreevich 07 октября 2018 | 23:22
Святой преподобной Милоны Бухарестской на них нет!
malinskii 07 октября 2018 | 23:36
только постсоветскому быдлу есть дело до чужого сексу...
alexandro_1961 07 октября 2018 | 23:49
Вот реальный интерес нормального общества к этой "проблеме"
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