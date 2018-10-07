Референдуму по запрету однополых браков в Румынии не хватило явки

Проголосовали около 20% избирателей, а нужно, как минимум, 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Голосование шло вчера и сегодня. Инициаторы референдума предлагали изменить определение семьи в Конституции страны на «добровольный брак между мужчиной и женщиной», чтобы исключить возможность официальной регистрации однополых союзов.