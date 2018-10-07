Пропавший в Китае глава Интерпола подал в отставку
Это сообщили в штаб-квартире международной полицейской организации в Лионе. Руководить Интерполом временно будет старший вице-президент Ким Чон Ян. Нового президента Интерпол изберет в конце ноября.
Руководитель Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября поехал в родной Китай и перестал выходить на связь. Французские СМИ полагают, что он был арестован. Сегодня в Пекине сообщили, что чиновника, который также занимает пост замминистра общественной безопасности Китая, подозревают в нарушении закона. При этом, где он находится, пока неизвестно.
Комментарии4
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abu_vgrobu 07 октября 2018 | 23:15
Рукоплещу - взять и посадить главу интерпола - Китай силен.И заметьте никто и не вякнул.
beregov_net 08 октября 2018 | 00:21
abu_vgrobu: Гражданин Китая задержан властями Китая за преступление на территории Китая , что в этом странного или удивительного ? Его работа в Интерполе не даёт никакого иммунитета
ilja13 07 октября 2018 | 23:54
Несчастный Интерпол. Нельзя было назначить более адекватную персону?
anemon 07 октября 2018 | 23:57
ilja13: /Несчастный Интерпол. Нельзя было назначить более адекватную персону?/
Так ещё и его Зам - россиянин! Представляете?!