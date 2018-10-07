Пропавший в Китае глава Интерпола подал в отставку

Это сообщили в штаб-квартире международной полицейской организации в Лионе. Руководить Интерполом временно будет старший вице-президент Ким Чон Ян. Нового президента Интерпол изберет в конце ноября.

Руководитель Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября поехал в родной Китай и перестал выходить на связь. Французские СМИ полагают, что он был арестован. Сегодня в Пекине сообщили, что чиновника, который также занимает пост замминистра общественной безопасности Китая, подозревают в нарушении закона. При этом, где он находится, пока неизвестно.