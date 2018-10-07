В МВД отрицают, что полиция при уличных проверках ищет в телефонах мессенджер Telegram
В МВД отрицают, что полиция при уличных проверках ищет в телефонах мессенджер Telegram. Как подчеркнули в ведомстве, это противоречит Конституции, которая гарантирует тайну переписки. В полиции напомнили, что в подобных случаях граждане вправе жаловаться.
По данным СМИ, подобные инциденты были в Смоленске. Полицейские тогда сказали прохожим, что мессенджером Telegram пользуются продавцы наркотиков. В России сервис пытаются блокировать из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.
Комментарии2
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valtameri 07 октября 2018 | 22:25
Если шнурки не цвета георгиевской ленточки - будут арестовывать. Больше маразма!
garryf 07 октября 2018 | 22:54
Носите с собой капсулу с дерьмом. Прежде чем отдать телефон в руки полицию, раздавливаете ее.