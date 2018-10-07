В МВД отрицают, что полиция при уличных проверках ищет в телефонах мессенджер Telegram. Как подчеркнули в ведомстве, это противоречит Конституции, которая гарантирует тайну переписки. В полиции напомнили, что в подобных случаях граждане вправе жаловаться.

По данным СМИ, подобные инциденты были в Смоленске. Полицейские тогда сказали прохожим, что мессенджером Telegram пользуются продавцы наркотиков. В России сервис пытаются блокировать из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.