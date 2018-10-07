"Задержанный в Китае глава Интерпола направил заявление о своей отставке"

Новый президент международной полицейской организации будет избран в ноябре на заседании в Дубае. До этого времени руководить Интерполом будет представитель Южной Кореи Ким Йонг Янг, сообщает агентство «Рейтер». Ранее глава Интерпола Мэн Хунвэй пропал в Китае. Он уехал на родину в отпуск и перестал выходить на связь. Сегодня власти Китая сообщили, что Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона и что в отношении него проводится проверка. Где находится чиновник, в Пекине не уточнили.