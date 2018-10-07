Президентский совет по правам человека запросил у ФСИН информацию по поводу беспорядков в омской колонии

По версии правозащитников, волнения могли вспыхнуть из-за избиения заключенных, сообщил Эху член СПЧ Андрей Бабушкин

ФСИН утверждает, что накануне вечером подрались две группы заключенных. По данным СК, пострадали более 20 человек.