Президентский совет по правам человека запросил у ФСИН информацию по поводу беспорядков в омской колонии
По версии правозащитников, волнения могли вспыхнуть из-за избиения заключенных, сообщил Эху член СПЧ Андрей Бабушкин
ФСИН утверждает, что накануне вечером подрались две группы заключенных. По данным СК, пострадали более 20 человек.
Комментарии3
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gordy 07 октября 2018 | 22:28
Ответят в месячный срок, когда уже всех расселят по другим колониям?
lager23 07 октября 2018 | 22:40
Кремлю наср@ть на людей, он живёт в другой путенской реальности, не имеющей отношения к человеческим ценностям.... там ценности маммона.
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.» (Мф.....)
andy66 07 октября 2018 | 22:48
это так мудро - запрашивать информацию о беспорядках именно у тех, кто их устроил )))