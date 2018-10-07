Первый президент Ингушетии выступил на митинге в Магасе
Первый президент Ингушетии выступил на митинге в Магасе. Вопрос о соглашении с Чечней нужно было согласовать с народом, заявил Руслан Аушев. Видеозапись его выступления размещена на сайте телеканала «Настоящее время».
В центре Магаса четвертый день продолжается стихийная акция против обмена территориями с Чечней в рамках соглашения о границе
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lager23 07 октября 2018 | 22:50
Это проблема для кремлядей, ... там люди слишком много имеют для самовыражения, чувства плеча и собственной совести и свободы, такому на сегодняшний день русские могут только завидовать, ведь "усатый тараканище" затмил им разум!