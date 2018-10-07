Первый президент Ингушетии выступил на митинге в Магасе. Вопрос о соглашении с Чечней нужно было согласовать с народом, заявил Руслан Аушев. Видеозапись его выступления размещена на сайте телеканала «Настоящее время».

В центре Магаса четвертый день продолжается стихийная акция против обмена территориями с Чечней в рамках соглашения о границе