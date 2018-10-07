В Москве, Петербурге и Казани задержаны участники акций по случаю дня рождения Владимира Путина
В столице трое активистов принесли к администрации президента карту России с критикой главы государства, сообщает сайт «ОВД-Инфо». В Казани были задержаны три человека при попытке развернуть баннер «С днем рождения, лжец и вор», рассказали сайту «Медиазона» в движении «Открытая Россия». Ранее сегодня в Петербурге полиция задержала четырех активистов, которые растянули баннер с надписью «Долгих лет тюрьмы».
Комментарии7
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sim202_ 07 октября 2018 | 22:25
Ну вот, уже и вошьдя проздравить нельзя...
oleg_andreevich 07 октября 2018 | 22:27
Надо было на банерах писать просто - МУДАК. Роскомнадзор разрешил.
mikluho_m 07 октября 2018 | 22:31
Одно утешает:
Каждый , кто родился - рано или поздно умрёт...
severnaj 07 октября 2018 | 22:32
А мы ведь от всей души, Владим Владимыч, от всего сердца желаем вам пожизненного....
edun1952 07 октября 2018 | 22:40
Идола создали, а на ристалище не пущают...Не скрепно как-то...Не посконно и даже не сермяжно...
ladyirina 07 октября 2018 | 22:42
Вот и до неприкасаемого добрались - "Вор и лжец". Не всё же одному Медведеву за все их общие "подвиги" отдуваться.
jblack2 07 октября 2018 | 22:46
В Казани у активистов не получилось.
Но благодаря "доброхотам" из Эха об этом узнают все...