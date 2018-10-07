Представители президентского совета по правам человека проверят колонию в Омске, где накануне произошла массовая драка

Об этом сказал ТАСС член СПЧ Андрей Бабушкин. По его словам. Там не было попытки бунта – одна группа заключенных подралась с другой. Бабушкин добавил, что по версии СПЧ, с одной стороны выступали осужденные, которые подвергались притеснениям, а с другой, — те, которые сотрудничали с администрацией колонии. По данным СК, пострадали более 20 заключенных. Возбуждено уголовное дело.