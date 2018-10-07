Лидеры России и Израиля договорились о первой встрече после того, как сирийские ПВО сбили Ил-20
Москва обвинила в этом Израиль. Встречу с Владимиром Путиным Биньямин Нетаньяху анонсировал на совещании израильского правительства в Иерусалиме.
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Москва обвинила в этом Израиль. Встречу с Владимиром Путиным Биньямин Нетаньяху анонсировал на совещании израильского правительства в Иерусалиме.
Комментарии9
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novirusisch 07 октября 2018 | 21:08
Никто не хочет столкновений, но Израилю придется уничтожить СЧ-300, если они станут стрелять по израильским самолетам.
Поэтому надо встречаеться и договариваться.
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Нетаниягу сообщил министрам, что договоренность о встрече была достигнута в ходе недавней телефонной беседы. По его словам, целью встречи будет согласование дальнейшей координации между израильскими и российскими военными в Сирии.
"Израиль будет действовать в любое время, чтобы не дать Ирану закрепиться в Сирии и предотвратить передачу смертоносного оружия "Хизбалле" в Ливане", – заявил Нетаниягу.
sandro_007 07 октября 2018 | 21:14
novirusisch:
Если Израилю придется уничтожить С-300, то России придется уничтожить еврейские аэродромы, с которых израильские стервятники безнаказанно бомбят территории суверенных государств. Пора поставить ближневосточного клопа на место.
stopkran1969 07 октября 2018 | 21:18
sandro_007: смотрю, история дураков ничему не учит
polsan 07 октября 2018 | 21:19
sandro_007: Вас троллей, всегда смешно читать! )) Тебе вот оказывается, докладывают из приёмной самого главнокомандующего, какая у них на этот счёт позиция! Смотри толль, привлекут тебя за экстремизм! )))
begly_ 07 октября 2018 | 21:26
polsan:
Неправда, у нас все по методикам., без всяких докладов.
shplint_05 07 октября 2018 | 21:24
Лживая еврейская гнида надеется опять что-то выклянчить у Путина. Дулю ему. Умоем евреев кровью за ИЛ-20 и всё остальное.
traxau_okurka 07 октября 2018 | 21:27
shplint_05: Ага)))) Умоете))) Как путька умыл турков за сбитого летчика))) Дал Эрдогану скидку на газ))) А Израилю наверное отправит несколько денежных траншей)))
fresh_breeze 07 октября 2018 | 21:28
"Встречу с Владимиром Путиным Биньямин Нетаньяху анонсировал "
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Этим всё сказано. Видимо, слухи про невидимость F-35 "чуток" преувеличены.
alexandr_l 07 октября 2018 | 21:36
fresh_breeze: у вас большие трудности с пониманием написанного