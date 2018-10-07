Китай подозревает пропавшего главу Интерпола в нарушении закона в стране
В отношении Мэн Хунвэя проводится проверка, сообщили в китайской партийной организации, которая расследует преступления высших чиновников. Мэн Хунвэй также является заместителем министра общественной безопасности Китая. Где именно сейчас он находится и в чем конкретно обвиняется, в Пекине не сообщили.
Глава международной полицейской организации Мэн Хунвэй в конце сентября поехал в отпуск на родину и пропал. В Интерполе накануне направили запрос в Китай о его местонахождении. Полиция Франции, где находится штаб-квартира Интерпола, начала расследование
Комментарии1
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abu_vgrobu 07 октября 2018 | 21:25
И только в России власти вот уже 20 лет пытается бороться с коррупцией по принципу: составь из букв "Ж", "П", "О" и "А" - слово "победа".