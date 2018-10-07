Китай подозревает пропавшего главу Интерпола в нарушении закона в стране

В отношении Мэн Хунвэя проводится проверка, сообщили в китайской партийной организации, которая расследует преступления высших чиновников. Мэн Хунвэй также является заместителем министра общественной безопасности Китая. Где именно сейчас он находится и в чем конкретно обвиняется, в Пекине не сообщили.

Глава международной полицейской организации Мэн Хунвэй в конце сентября поехал в отпуск на родину и пропал. В Интерполе накануне направили запрос в Китай о его местонахождении. Полиция Франции, где находится штаб-квартира Интерпола, начала расследование